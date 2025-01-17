Расширяется программа финансового поощрения ученых

В этом году в рамках программы, разработанной совместно с экспертами Clarivate, будут награждены около 300 ученых.

По инициативе Министерства науки и образования с прошлого года ряд научных сотрудников научно-исследовательских институтов получают материальное поощрение. В прошлом году в рамках программы ежемесячные премии в размере до 1000 манатов получили около 150 ученых, а в этом году в связи с растущим интересом к программе, будут награждены около 300 ученых.

Методика расчета, которая будет применяться в этом году, была разработана совместно со специалистами Clarivate — одной из ведущих наукометрических и библиометрических компаний в мире. Расчет производился на основе показателей из баз данных Scopus и Web of Science. Таким образом, согласно новому правилу, оцениваться будут авторы, имеющие не менее 3 статей за последние 6 лет в обеих базах данных.

Еще одним новшеством станет измерение качества научной работы ученых по нескольким критериям, которые включают в себя показатели цитируемости научных работ в данной области в обеих базах данных; публикацию научных работ в журналах квартилей Q1 и Q2; нахождение в списке 10% самых читаемых научных трудов в мире; количество соавторов.

Обратите внимание, что расчет будет повторяться каждый месяц, и стипендиаты, выполнившие минимальные требования за этот месяц, будут вознаграждены.

Основная цель премии — стимулирование деятельности ученых на основе объективных показателей и увеличение количества статей, опубликованных в журналах с международным импакт-фактором.