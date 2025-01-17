Пьяный водитель в Агдаше устроил драму с угрозой поджога

На участке дороги Баку-Газах, проходящем через Агдашский район, сотрудники 8-го взвода полка дорожно-патрульной службы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился местный житель Вахид Хасполадов, нарушивший правила дорожного движения.

Как сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции, в процессе проверки было установлено, что водитель не имел прав на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим ему предложили пройти медицинское освидетельствование, передает 1news. az со ссылкой на baku tv.

Однако В.Хасполадов, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление полиции и попытался создать конфликтную ситуацию, угрожая поджечь свой автомобиль.

После оформления всех необходимых документов в связи с его действиями В.Хасполадов был передан в местный орган полиции. По решению суда он был подвергнут административному аресту на 15 суток.