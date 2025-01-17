СМИ: В двигателях разбившегося в Южной Корее самолета нашли перья

Птичьи перья обнаружены в двигателях самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан.

Об этом сообщает телеканал MBN.

По его данным, птичьи перья были обнаружены в двух двигателях с обеих сторон самолета. По мнению телеканала, это повышает вероятность версии, что из-за столкновения с птицами возникла неисправность двигателей. Также предполагается, что в результате этого произошел сбой в электропитании.

Комитет по расследованию причин катастрофы обнаружил перья и обратился за анализом к биологическому институту, который провел исследование 17 образцов, включая перья и пятна крови.

Источник: ТАСС