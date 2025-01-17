Сегодня в Азербайджане начинается «Нюрнбергский процесс»

Сегодня в Азербайджане начинается суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях.

Как передает АПА, уголовное дело по незаконным действиям, совершённым против Азербайджанской Республики со стороны Республики Армения и её вооружённых сил, а также незаконных вооружённых формирований так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», созданной при прямой поддержке Армении на оккупированных территориях Азербайджана, будет рассмотрено в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование уголовного дела по фактам акта агрессии, оккупации, геноцида и других преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма и финансирования терроризма, а также многочисленных других преступлений, совершённых против Азербайджанской Республики и её народа.

2 мая 2024 года, согласно решению Генерального прокурора Азербайджанской Республики, 1389 уголовных дел, расследуемых в Генеральной прокуратуре, а также в различных следственных органах страны по преступлениям, совершённым указанным преступным сообществом с октября 1988 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство.

Расследование проводилось группой под руководством Генеральной прокуратуры Азербайджана, состоящей из профессиональных следователей Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры.

На основании собранных достоверных доказательств по 2548 эпизодам 15 лиц, обвиняемые в преступлениях, совершенных Вооруженными Силами Республики Армения и незаконными вооруженными формированиями, были привлечены вновь в качестве обвиняемых - Аркади Аршавирович Гукасян, Араик Владимирович Арутюнян, Бако Сахаки Сахакян, Давид Рубени Ишханян, Давид Климович Бабаян, Лёва Генрихи Мнацаканян, Давид Азати Манукян, Гарик Григори Мартиросян, Меликсет Владимири Пашаян, Давид Нельсони Аллахвердян, Гурген Гомероси Степанян, Левон Ромики Балаян, Мадат Аракелович Бабаян, Василий Ивани Бегларян и Эрик Роберти Казарян. Им предъявлены новые обвинения по следующий статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц и организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наёмничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооружённых конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации)), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооружённых формирований или групп) и другим статьям.

Данные лица были привлечены в качестве обвиняемых и каждому из них были обеспечены права на защиту, использование языка, которым они владеют, а также другие процессуальные права. Обвиняемые были обеспечены адвокатами.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство над предварительным следствием, соответствующими решениями суда были избраны меры пресечения в виде ареста.

Как в ходе предварительного следствия, так и после его завершения, ходатайства и жалобы обвиняемых рассматривались в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и принимались соответствующие решения. Обвиняемым, а также другим участникам процесса, были предоставлены уведомления о завершении предварительного следствия, и они были ознакомлены со всеми материалами уголовного дела.

Также уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений, было выделено в отдельное производство, и предварительное следствие по этому делу продолжается.

Учитывая серьезные основания полагать, что многие лица, подозреваемые в связи с этим расследованием, а также свидетели находятся на территории Армении, Генеральная прокуратура Азербайджана приглашает компетентные органы Армении к сотрудничеству.

16 декабря 2024 года обвинительный акт был утверждён Генеральным прокурором Азербайджанской Республики и направлен для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Сегодня также начинается суд по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

Уголовное дело также будет рассмотрено в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева.

Отметим, что в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана было проведено расследование уголовного дела по фактам терроризма, финансирования терроризма, преступлений против мира и человечности против Азербайджанской Республики и ее народа, военных преступлений и совершению многих других преступлений.

Как сказано в совместной информации Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности Азербайджана, бывший гражданин Российской Федерации, а ныне гражданин Республики Армения, основатель и руководитель компании «Тройка Диалог» в России, член совета директоров ОАО «КАМАЗ», независимый директор группы компаний «Волга-Днепр» и занимавший другие должности в России, Рубен Карленович Варданян был привлечен в качестве обвиняемого 25 сентября 2023 года по статьям 214-1, 279.3 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и объявлен в розыск. Он был задержан 27 сентября 2023 года и передан следствию. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

На основании собранных доказательств Рубену Варданяну было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и других статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе следствия права обвиняемого, включая право на защиту и использование родного языка, а также другие процессуальные права, были полностью обеспечены. Обвиняемому были предоставлены адвокаты по его выбору. Все ходатайства обвиняемого и его адвокатов были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и по ним были приняты соответствующие решения.

Обвиняемый Рубен Варданян и другие участники уголовного процесса были уведомлены о завершении предварительного следствия. Им была предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, включая вещественные доказательства, документы, заключения экпертиз и другие материалы.

Обвинительные заключения направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд.