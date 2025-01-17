Имран Хан и его жена приговорены к тюремному заключению

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в пятницу приговорен к 14 годам тюремного заключения, а его жена Бушра Биби — к семи годам по делу, связанному со злоупотреблением полномочиями и коррупцией, в котором участвовал принадлежащий Хану фонд Al-Qadir University Project Trust.

Как сообщает Al Jazeera, Хану также назначили штраф в размере 1 миллиона пакистанских рупий (3500 долларов США), а Биби — в размере половины этой суммы.

Суд по вопросам ответственности, работающий в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан находится в заключении с августа 2023 года , отложил вынесение вердикта в декабре прошлого года и трижды откладывал его оглашение. Биби арестовали в помещении суда.

Хан, который не явился в суд 13 января, когда решение было отложено в третий раз, ранее утверждал, что задержки были попыткой «давления» на него.

Это уже четвертое крупное дело, по которому бывший премьер-министр был осужден.

Три предыдущих обвинительных приговора, объявленных в январе прошлого года, были связаны с продажей государственных подарков, утечкой государственных секретов и незаконным браком , все они были отменены или приостановлены . Несмотря на это, Хан остается за решеткой, и против него возбуждены десятки дел — ситуацию, которую он описывает как «политическую охоту на ведьм».

Источник: Al Jazeera