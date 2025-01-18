Фидан: Турция готова к посредничеству по урегулированию на Украине
Турция готова возложить на себя посредническую миссию в урегулировании на Украине при возникновении соответствующих условий.
Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в Баку по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Трансляция велась в X.
"С первого дня войны на Украине мы выступали за необходимость ее урегулирования мирными средствами и прилагали для этого необходимые усилия. Мы поддерживаем все инициативы в этом направлении. При возникновении соответствующих условий мы, как прежде, готовы возложить на себя посредническую роль", - сказал министр, напомнив о стамбульских переговорах по Украине в марте 2022 года.
Достигнутые в Стамбуле договоренности были сорваны по вине Украины.
Источник: ТАСС