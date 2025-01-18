Новые власти Сирии надеются на возвращение страны в ЛАГ

Новые власти в Дамаске рассчитывают, что Лига арабских государств (ЛАГ) поддержит волю сирийского народа и Сирия вернется на свое место в региональной организации.

Об этом заявил глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани после встречи с прибывшей в Дамаск делегацией ЛАГ во главе с помощником генсека Хусамом Заки.

«Мы надеемся, что Лига арабских государств поддержит волю сирийского народа, и рассчитываем вернуться в нее в скором времени, - сказал он. - С нетерпением ждем возвращения Сирии на свое место в ЛАГ». Аш-Шибани также выразил надежду на то, что «арабские страны быстро вступят в контакт» с новой администрацией в Дамаске, чтобы Сирия смогла «сыграть необходимую роль» в регионе.

Со своей стороны помощник генсека ЛАГ заявил, что Сирия является «ключевая страной» в регионе и «то, что там происходит, влияет на арабские страны». Он заверил, что «Лига работает с государствами-членами над активизацией участия Сирии» в организации.

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля 2023 года многие арабские государства пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь. 7 мая 2023 года Совет ЛАГ на экстренном заседании в Каире принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. 19 мая 2023 года бывший сирийский лидер Башар Асад впервые с 2010 года принимал участие в саммите ЛАГ, который проходил в саудовском городе Джидда.

Источник: ТАСС