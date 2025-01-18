Трамп начнёт депортацию мигрантов на следующий день после своей инаугурации

Администрация избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начнет реализовывать его предвыборные обещания о депортации нелегальных мигрантов на следующий день после его инаугурации.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, первый «крупномасштабный рейд против мигрантов» пройдет в Чикаго во вторник утром и продлится до конца недели. В операции будут задействованы порядка двухсот сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Затем облавы на мигрантов ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

Источник: Lenta.ru