Почему переход на электронные рецепты в Азербайджане затягивается? - ВИДЕО

Процесс полного перехода на электронную систему рецептов идет медленно. Врачи по-прежнему используют бумажные рецепты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Xezerxeber.az, с 1 января прошлого года в стране было предусмотрено введение электронных рецептов. Это решение должно было способствовать централизованному сбору информации о пациентах, а также обеспечению точности и прозрачности рецептов. Однако в большинстве медицинских учреждений до сих пор наблюдается выдача рецептов в бумажной форме.

В большинстве аптек также не принимают электронные рецепты. В некоторых же наоборот, количество таких обращений увеличилось.

Министерство здравоохранения в свою очередь сообщило "Xəzər Xəbər", что в подведомственных учреждениях рецепты теперь выдаются пациентам только в электронном виде. Другим медицинским учреждениям и организациям были направлены циркуляры о важности использования системы «Электронный рецепт» и необходимости обеспечения перехода на нее. Каждый гражданин имеет право потребовать от врача назначить «Электронный рецепт». Врачи, назначающие лечение, должны проявить инициативу в применении системы электронных рецептов и предоставить рецепт пациенту в электронном виде. В медицинских учреждениях регулярно проводятся мониторинги по внедрению электронных рецептов. Если врачи отказываются выписывать «Электронный рецепт», а аптеки — отпускать лекарства по таким рецептам, граждане могут связаться с «горячей линией», работающей при Центре цифрового здравоохранения.

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