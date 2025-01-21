Сепаратизм, военные преступления и правосудие

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор

17 января в новом административном здании Бакинского военного суда в Бакинском судебном комплексе начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и другие незаконные действия, совершенные Республикой Армения и ее вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской республикой» и ее незаконными вооруженными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

На основе собранных доказательств преступлений по 2548 эпизодам, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными вооруженными формированиями, Рубен Варданян, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян и еще 12 лицам предъявлены обвинения по более чем 25 статьям УК Азербайджана. По уголовному делу насчитывается более 531 тысячи потерпевших и их представителей.

В подготовительном заседании суда 17 января приняли участие 350 потерпевших, их представители и правопреемники.

Долгожданный процесс «Азербайджанский Нюрнберг» начался.

Сепаратизм и фашизм

Все началось с сепаратистского движения «миацум», так называемого «воссоединения Карабаха с Арменией». Но как получилось, что основанная на мифах и лжи идея овладела умами и мыслями нескольких миллионов этнических армян и привела к столь трагическим последствиям? Не будем уходить глубоко в историю, коснемся событий ХХ века.

«Чудовищная фальсифицированная древнегерманская мифология и безжалостно препарированная всемирная история – все переплелось в одну липкую коричневую паутину. Милитаризованные легенды о немецких богах, эпос о Нибелунгах, сказание о Вальпургиевой ночи поразительно вплетались в гиперболизированную историю древних фюреров. В геополитике и философии, истории и литературоведении - всюду проросла рыжая борода Барбароссы, и всюду она была направлена в одну сторону «нах Остен». Это - цитата из книги «Под кодовым названием «Эдельвейс». (Авторы: Поплавский П., Ячейкин Ю. – Москва: Советский писатель, 1987, с. 55-56).

Ничего не напоминает?

В конце 2020 года во время пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН 130 голосами «за» (2 «против», 51 воздержался) была принята российская резолюция по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В регионе Южного Кавказа один из союзников Российской Федерации по ЕАЭС и ОДКБ - Республика Армения - открыто выступил против России в оценке событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, примкнув к сторонникам пересмотра их причин и итогов. В России пишут: «Стратегический союзник России - Армения установила памятник в центре Еревана коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим рейхом, Гарегину Нжде. Ранее МИД России, комментируя установку этого памятника, заявил: «Непонятно, почему установлен указанный памятник»… Те, кто был инициатором открытия памятника Нжде в Ереване, теперь планируют открытие памятника в болгарском Плиске. Памятника человеку, который в начале Второй мировой войны стал сотрудничать с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР и заявляя: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению», и под командованием которого армянский легион СС, участвуя в карательных акциях, уничтожил более 20 тысяч в основном мирных жителей» [Козлова, Л.В. Возрождение нацизма от Прибалтики до Армении].

Сотрудничество армян с нацистской Германией имело свои корни, хорошо описанные Эдуардом Абрамяном, автором книги «Кавказцы в Абвере» [Абрамян, Эдуард. Кавказцы в Абвере - Москва: Яуза, 2006. – 352 с.]. Еще в 1918 году в Тифлисе был создан «армяно-германский союз», который явился фундаментом для формирования соответствующей идеологии. Известно также сотрудничество с Германией группы армянских националистов «Азг» («Нация»), которой руководили С. Бекзадян и Х. Арастакесян. С самого начала формирования НДСАП в ее ряды начали вступать группы армянской молодежи в том числе Г. Вартуни, Саркисян, А. Мурадян. Впоследствии были созданы молодежные нацистские и фашистские организации армян, действовавшие в Берлине, Мюнхене, Бухаресте, Софии и других городах.

В Болгарии и Румынии были сформированы группы из армянских националистов-членов «Цегакрона» - организации, созданной Гарегином Нжде в 1934 году, сначала в США, а потом и в странах Европы. Некоторые подразделения этой организации впоследствии вошли в состав специальных частей Абвера, в том числе в его особое соединение «Бранденбург». В эти подразделения были включены так называемые «особые группы», состоявшие из старых соратников и бывших боевиков Нжде.

Благодаря усилиям Азербайджана правда о Нжде стала известна российской общественности, поэтому теперь определенные силы пытаются предложить россиянам в качестве «героя» другого пособника нацистов - Драстамата Канояна (Дро). В мае 1941 года была создана Абвергруппа 101 (с позывными «Пума», «Мердер», «Аллигатор»), которая делилась на три зондеркоманды, состоящие, соответственно, из немцев, белоэмигрантов, дашнаков и арменаканов (армян).

15 декабря 1942 года при содействии Дро был создан Армянский национальный совет, позднее переименованный в Армянский национальный комитет. Своим президентом комитет выбрал Арташеса Абегяна, заместителем - Абраама Гюльхаданяна. Задачей комитета была работа над армянской националистической идеологией.

После Сталинградской битвы в начале апреля 1943 года Абвер создает особую армянскую группу на базе АГ-101. Эту группу дополнила разведгруппа Дро численностью около 70 человек. Группе был присвоен №114 и наименование «Зондеркоманда «Дромедар». К концу апреля ей был присвоен статус Абвергруппы (позывной «Ирена»). Ее руководителем был нынешний национальный герой Республики Армения, известный нам Дро.

До конца 1944 года ведомство Геббельса публиковало еженедельник «Hajastan» («Armenien») для армянских легионеров на армянском и немецком языках. Редактором сборника был этнический армянин Виген Шант, сын Левона Шанта. В этом же ведомстве в качестве дикторов радиопередач на немецком, французском, русском и армянском языках работало немало армян. Ничего из современности не напоминает?

В феврале 1944 года по приказу министра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга был создан Объединенный армянский штаб под руководством Вартана Саркисяна. Эта структура координировала действия всех армянских воинских и разведывательных формирований Вермахта и Абвера.

В России армянская диаспора принялась доказывать россиянам, что Дро и Нжде - это те, кто был во Второй мировой войне на правильных позициях и стороне. Причем, некоторые поддерживаемые правительством России медиа открыто выступают против позиции государства, активно навязывая народу свою точку зрения и позицию.

Культивирование фашистской идеологии, начавшееся невинным оправданием фашистских прихвостней, все эти годы и особенно сегодня находит выражение в создании боевых скинхедовских (нацистских) отрядов.

Эта фашистская идеология проявилась в боевых действиях во время оккупации армянами азербайджанских территорий, а также в ходе и по итогам 44-дневной войны, когда обстреливались мирные азербайджанские города далеко за линией фронта и гибли мирные жители. А после освобождения азербайджанских территорий открылась ужасающая картина стертых с лица земли во время оккупации городов и сел, а также полное минирование всех разрушенных территорий с тем, чтобы после их освобождения они были непригодны для проживания и использования

Вот наглядный результат внедрения в сознание народа фашистской идеологии, результат переоценки фашизма как явления в мировой практике.

Военные преступления

Замалчивание проблемы никогда не являлось ее решением. Древние римляне говорили «Cáusa cáusae est cáusa causáti» - «Причина причины есть причина результата». Именно сегодня результаты работы этой идеологии мы наблюдаем.

Недавно в Интернете был размещен видеосюжет под названием «Первый президент Армении Тер-Петросян и настоящие цели армянского национального движения». Он сразу же привлек внимание экспертных кругов. Содержание ролика видеоблогера Альберта Исакова - это доказательство нацизма Третьей республики в самом чистом виде. Оно созвучно тому, что провозглашали нацисты Третьего рейха в 30-е годы прошлого века и во Второй мировой войне.

Первый президент Армении Тер-Петросян, выступая 23 августа 1993 года перед боевиками «Еркрапа» (армянское незаконное вооруженное формирование, существующее по сей день), раскрывает реальные цели «Армянского общенационального движения» (АОД) и Армении в целом. Делает он это настолько четко, что возможность двоякого толкования исключена. Это признание в военном преступлении - осуществлении этнической чистки (1987-1990) против мирного азербайджанского населения, проживавшего на своих исконных землях в Армении, Карабахе и других регионах Азербайджана, оккупированных к тому времени армянскими вооруженными силами. Выступление Левона Тер-Петросяна - фактически признание в реализации программы «миацума».

В ряду признаний в совершении военных преступлений и откровение третьего президента Армении Сержа Саргсяна о совершенном при его активном участии Ходжалинском геноциде. Оно было сделано британскому журналисту Томасу де Ваалу в ходе интервью радио «Эхо Москвы» (24.01.2011). Говоря об учиненных в Ходжалы зверствах, Саргсян признался: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». Обо всем этом Томас де Ваал откровенно написал в своей книге «Черный сад».

А как оценить высказывание второго президента Армении Роберта Кочаряна в Дипломатической академии МИД России 16 января 2003 года «о генетической несовместимости армян и азербайджанцев»! Эту мысль он повторил и во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. И в обеих аудиториях это заявление не встретило возражений!

Три президента Армении признаются в совершенных военных преступлениях и в своих нацистских, расистских взглядах, идеологии. Интересно, а как к этому относится народ, который их избирал и воевал под их руководством?

Вопрос риторический…

Три президента Армении - три приверженца нацистской идеологии, которая проникла в армянское общество, вросла корнями. Именно поэтому в Армении был установлен памятник приспешнику германского фашизма Гарегину Нжде.

«Современное армянское государство - это фашистское государство», - не без оснований заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Правосудие

Начавшийся открытый судебный процесс по уголовному делу по обвинению армянских нацистских преступников в совершении перечисленных выше преступлений, наверное, продлится достаточно долго. Общественности станут известны еще многие совершенные ими неочевидные преступления, детали уже известных, очевидных, преступлений.

Так же, как и в свое время, Нюрнбергский и Токийский процессы, Бакинский процесс будет судить не только преступников. Он станет судом над идеологией, которая привела к совершению огромного числа военных преступлений, в том числе к геноциду.

При этом будет интересно наблюдать реакцию и попытки защитить виновных со стороны их покровителей и сторонников, которые станут фактическим признанием и приверженности последних нацистской идеологии.