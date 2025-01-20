В Шуше почтена память шехидов 20 Января

Память жертв трагедии 20 Января наряду с другими регионами нашей республики почтили также в городе Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в 12:00 в городе Шуша минутой молчания была почтена память шехидов, на улицах было остановлено движение автомобилей, прозвучали сигналы. Сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Управления государственного заповедника города Шуша, а также руководители действующих в городе правоохранительных органов, ведомств и предприятий, жители города с гордостью и уважением почтили память шехидов.