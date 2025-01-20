В Дашкесане угарный газ стал причиной отравления всей семьи

В Дашкесане четверо человек отравились угарным газом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПА, жители Дашкесанского района — З.Алиева (1965 г.р.), С.Алиев (1990 г.р.), Ч.Алиев (1993 г.р.) и А.Аббасова (1999 г.р.) были госпитализированы с диагнозом отравление. Им была оказана медицинская помощь, состояние их здоровья оценивается как средней тяжести.

По информации, отравление произошло в доме членов семьи.

По факту проводится расследование.