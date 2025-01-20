Память жертв Черного января почтили в Харькове - ФОТО

По инициативе почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине трагических событий в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку.

Тогда советскими войсками был жестоко подавлен мирный гражданский протест в Баку против сепаратистского движения и присоединения Нагорного Карабаха к Армянской ССР. Погибли более 130 человек, сотни были ранены, а тысячи подверглись арестам. Среди жертв были женщины, дети и пожилые люди.

Вспомнить эти события и почтить память погибших пришли харьковчане, представители общественных организаций и азербайджанской диаспоры.

Мероприятие началось с просмотра фотовыставки, на которой представлены снимки тогдашних событий. На выставке было представлено более 150 фотографий, предоставленных АЗЕРТАДЖ и запечатлевших моменты трагедии. Выставка предоставила посетителям подробную информацию об истории трагедии, событиях того периода и героизме шехидов.

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Черный январь», в котором очевидцы рассказывают о кровавой ночи с 19 на 20 января 1990 года.

«Сегодня мы чтим память жертв Черного января 1990 года. Мы также помним тех, кто отважился говорить правду, как это сделал общенациональный лидер Гейдар Алиев! Пусть эта трагедия навсегда останется напоминанием о важности справедливости и правах каждого народа на самоопределение», — сказал в своей речи почетный консул Афган Салманов.

В ходе мероприятия также выступили председатель Харьковской областной организации ветеранов Украины, почетный гражданин Харьковской области Анатолий Хиневич, директор Харьковского профессионально-педагогического колледжа имени Вернадского, доктор технических наук, профессор, академик академии технических наук, член-корреспондент Инженерной академии Украины Александр Сайчук.