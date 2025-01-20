Эльдар Азизов - о сносе старых зданий в Баку

Город Баку продолжает свое развитие в соответствии с генеральным планом, и работы по его реализации ведутся без остановки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"В рамках генерального плана в Баку продолжается снос старых зданий", — отметил он.

Напомним, что 30 декабря 2023 года Кабинет министров Азербайджана утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года".

В этой связи премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, которое было принято в соответствии с указом Президента Азербайджана от 4 сентября 2012 года об утверждении Градостроительного и строительного кодекса и вступлении в силу закона от 29 июня 2012 года о правовом регулировании, с учетом предложений Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.