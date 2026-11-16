Похоронен Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев - ФОТО

Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как сообщает АПА, в церемонии похорон приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте Азербайджанской Республики Мадат Гулиев, сотрудники Министерства обороны, близкие покойного и представители общественности.

Эхтирам Алиев скончался вчера в больнице, где проходил лечение.

Эхтирам Алиев родился 1 августа 1972 года в селе Газьян Уджарского района. Он участвовал в боях на Садаракском и Батабатском направлениях, а также в военных операциях на Агдамском, Физулинском, Тертерском и Джабраильском направлениях.

В январе 1994 года Эхтирам Алиев получил ранение в одном из боёв, однако после лечения вновь вернулся на фронт. В 1995 году за проявленное мужество в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана ему было присвоено звание «Национальный герой Азербайджана».