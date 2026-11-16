Ушел домой, оставив людей на высоте 36 метров: ЧП на колесе обозрения в Австралии
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Два человека застряли на высоте 36 м на колесе обозрения SkyVista в парке аттракционов в австралийском Перте.
Об этом в воскресенье сообщил телеканал 9News.
Согласно информации телеканала, инцидент произошел за час до официального закрытия аттракциона. Оператор колеса обозрения покинул территорию и выключил подсветку, из-за чего оставшимся на колесе людям пришлось использовать фонарик телефона для привлечения внимания.
Как сообщил телеканал, посетители провели более 1,5 часа на высоте 36 м, после чего сотрудники парка вернулись и помогли им спуститься.
Источник: ТАСС
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