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На Солнце произошла мощнейшая вспышка

First News Media16:40 - Сегодня
На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Во вторник на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса М.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").
"21 января в рентгеновском диапазоне, в группе солнечных пятен 3967 (S17E23), в 13:39 по московскому времени (14:39 по бакинскому времени) была зарегистрирована вспышка М3.3, продолжавшаяся 48 минут", — говорится в сообщении.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, на Солнце присутствуют два активных центра высшего уровня (3961 и 3964), которые находятся в зоне воздействия на Землю, но пока не вызвали вспышек.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызвать магнитные бури при достижении Земли.

Фаига Мамедова

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