На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Во вторник на Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса М.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"21 января в рентгеновском диапазоне, в группе солнечных пятен 3967 (S17E23), в 13:39 по московскому времени (14:39 по бакинскому времени) была зарегистрирована вспышка М3.3, продолжавшаяся 48 минут", — говорится в сообщении.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, на Солнце присутствуют два активных центра высшего уровня (3961 и 3964), которые находятся в зоне воздействия на Землю, но пока не вызвали вспышек.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызвать магнитные бури при достижении Земли.

Фаига Мамедова

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