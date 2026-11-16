Депардье извинился перед пострадавшими по делу о сексуальных домогательствах

Французский актёр Жерар Депардье отказался от дальнейшего обжалования приговора по делу о сексуальных домогательствах.

Об этом 16 ноября 77-летний артист заявил в суде, где зачитал обращение под названием «Я слышу» (J’entends) и принёс извинения пострадавшим женщинам.

Депардье признал, что его поведение и поступки могли причинить вред другим людям, и заявил, что осознаёт последствия своих действий и принимает ответственность за вынесенный приговор.

В своём обращении актёр также признал, что на протяжении долгого времени позволял себе провокационные высказывания и непристойное поведение на съёмочных площадках, не задумываясь о последствиях.

Разбирательство связано с заявлением 53-летней художницы-постановщицы, которая обвинила актёра в домогательствах во время съёмок фильма в 2021 году. Дело получило широкий общественный резонанс во Франции и стало одним из заметных судебных процессов на фоне движения MeToo.

По итогам разбирательства Депардье был признан виновным и приговорён к 18 месяцам лишения свободы условно.

Кроме того, актёр продолжает фигурировать в другом судебном процессе, связанном с обвинением в изнасиловании. Очередное заседание по этому делу назначено на 26 ноября.