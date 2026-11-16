Сборная Андорры сократила отставание в матче с Азербайджаном - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
На 55-й минуте встречи Жужу поразил ворота азербайджанской команды, сократив разрыв в счёте до минимума — 1:2.
23:08
На 47-й минуте товарищеского матча с Андоррой Муса Гурбанлы воспользовался передачей Хаяла Алиева и отправил мяч в ворота соперника.
Таким образом, сборная Азербайджана повела со счётом 2:0.
23:01
Начался второй тайм товарищеского матча между сборными Андорры и Азербайджана.
Первая половина встречи, проходящей в городе Энкамп, завершилась со счётом 1:0 в пользу азербайджанской команды.
Единственный гол в первом тайме на второй минуте забил Эшгин Ахмедов.
22:16
Сборная Азербайджана повела в счёте в матче с Андоррой на второй минуте.
На второй минуте встречи Эшгин Ахмедов отправил мяч в ворота соперника и вывел азербайджанскую команду вперёд — 1:0.
22:09
Сборные Азербайджана и Андорры начали международный товарищеский матч.
Встреча проходит в городе Энкамп (Андорра). Главный арбитр матча — испанец Хосе Луис Мунуэра.
Сборная Азербайджана вышла на поле в следующем составе: Шахруддин Магомедалиев, Рахман Дашдамиров, Эльвин Бадалов, Рахиль Мамедов, Теллур Муталлимов, Эмин Махмудов (капитан), Фарид Юсифли, Эшгин Ахмедов, Хаял Алиев, Муса Гурбанлы и Мурад Мамедов.
Стартовый состав Андорры: Алекс Руис, Борра, Льовера (капитан), Оливера, Корнелья, Ремолинс, Гильен, Феррейра, Родриго, Р. Фернандес и Росас.
Отметим, что после этой встречи капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов завершит карьеру в национальной команде.
Напомним, 13 ноября подопечные Айхана Аббасова обыграли на выезде Лихтенштейн со счётом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.