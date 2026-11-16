Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи

Азербайджан вновь избран в Совет Международного союза электросвязи (МСЭ) на 2027–2030 годы. Кроме того, представитель Азербайджана Ситара Мехдиева вошла в состав Радиорегламентарного комитета организации.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, выборы состоялись в ходе полномочной конференции МСЭ, проходящей в Дохе.

По данным ведомства, голосование проходило в условиях высокой конкуренции. Из 194 государств — членов организации в Совет избираются 48 стран. Азербайджан получил 129 голосов — больше всех среди государств региональной группы Восточной Европы и Северной Азии.

Сотрудник Азербайджанского космического агентства (Azərkosmos) Ситара Мехдиева также добилась успеха на выборах в Радиорегламентарный комитет МСЭ. Набрав 111 голосов, она получила наибольшую поддержку среди кандидатов своей региональной группы. Комитет состоит из 12 членов, избираемых представителями стран — участниц организации.

Международный союз электросвязи является специализированным учреждением ООН в сфере информационно-коммуникационных технологий. В его задачи входят координация использования радиочастотного спектра и спутниковых орбит, а также разработка международных технических стандартов.

Азербайджан состоит в МСЭ с 1992 года. Страна уже в четвертый раз подряд получает место в Совете организации: ранее она избиралась в 2014, 2018 и 2022 годах.

Членство в Совете дает Азербайджану возможность участвовать в определении стратегических направлений деятельности МСЭ, принятии ключевых решений и формировании глобальной цифровой повестки.