В Баку произошел пожар в гараже - ВИДЕО

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, на место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

Благодаря быстрому реагированию пожарных возгорание в гараже площадью 12 кв.м было быстро ликвидировано. В результате пожара пострадали только непригодная к использованию одежда и бытовые вещи,

хранившиеся в гараже. Остальные гаражи в районе происшествия были защищены от огня.

Фаига Мамедова