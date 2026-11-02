КС Армении дистанцировался от ответственности за новую Конституцию

Конституционный совет не готов взять на себя окончательную ответственность за содержание проекта новой Конституции, в результате текст будет опубликован от имени министерства юстиции, которое будет ответственно за содержание документа.

Об этом заявила министр юстиции Србуи Галян в беседе с журналистами в парламенте, передает Sputnik Армения.

"Мое восприятие было таким, что наши коллеги не готовы взять на себя ответственность. Речь идет обо всех коллегах в совокупности, а не об индивидуальной ответственности", — пояснила министр.

При этом члены Конституционного совета смогут свободно высказывать свои замечания по любому положению проекта. Галян уточнила, что с советом уже обсуждалось около 70–80% статей новой Конституции, однако его члены пока не знакомы с окончательной редакцией.

Комментируя конституционное регулирование, касающееся Армянской Апостольской церкви, Галян заявила, что на данном этапе принято решение сохранить соответствующее положение в новом проекте.

Вместе с тем она подчеркнула, что после публикации документ будет выставлен на общественное обсуждение, поэтому ни одно положение пока нельзя считать окончательным.

Касаясь разногласий вокруг упоминания Декларации о независимости в новой Конституции, министр заявила, что некоторые закрепленные в ней цели утратили актуальность (в марте Пашинян заявил, что в новой Конституции Армении не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, поскольку это ведет к конфликту, — ред.).

Говоря о позиции оппонентов, министр заявила, что политические силы не должны препятствовать проведению конституционного референдума, поскольку окончательное решение по вопросу Конституции должны принимать граждане.