Продлен арест студенту ADA по делу о повреждении киноцентра «Низами»

Срок содержания под стражей гражданина Беларуси Ардешира Сейфпура Саад Абади, обвиняемого в нанесении граффити на здание киноцентра «Низами» в Баку, продлен еще на 20 дней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, соответствующее представление следственного органа было рассмотрено в Насиминском районном суде. Суд удовлетворил ходатайство и принял решение продлить арест обвиняемого на 20 дней.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 апреля. Неизвестные нанесли краской различные надписи и выражения на фасад киноцентра «Низами», расположенного на проспекте Бюльбюля, 20. Здание является архитектурным памятником республиканского значения и внесено в соответствующий реестр под инвентарным номером 123.

В ходе расследования была установлена причастность к произошедшему трех несовершеннолетних и Ардешира Сейфпура Саад Абади, 2006 года рождения. Он является гражданином Беларуси, уроженцем Ирана и студентом второго курса Университета ADA. В Азербайджане он проживает с 1 сентября 2024 года.

Ардеширу Сейфпуру Саад Абади предъявлено обвинение по статье 246.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение или уничтожение культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо преступным сообществом. В отношении него ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.