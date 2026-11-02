Армения приступает к проектированию инфраструктуры TRIPP

Правительство Армении фактически уже приступило к реализации проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Правительство Армении еще до организации дальнейших процессов по собственной инициативе приступит к заказу проектных работ по железной дороге, автомобильной дороге и линиям электропередач в рамках проекта TRIPP. Мы не хотим терять время. Как только будет сформирована компания по развитию TRIPP, правительство Армении передаст ей уже выполненные работы», — сказал премьер-министр.

«Несомненно и однозначно, что в результате реализации проекта TRIPP Армения будет разблокирована по всем направлениям: как Восток — Запад, так и Север — Юг. Однако разблокирование по всем этим направлениям вовсе не означает, что вся инфраструктура станет частью проекта TRIPP. В проект TRIPP войдут железная дорога Нрнадзор — Карчеван, а также линии электропередач и автомобильная дорога. Вопросы газопровода и нефтепровода будут обсуждены позднее», — отметил глава кабмина.

Источник: news.am