На границе с Ираном задержали двух нарушителей с крупной партией наркотиков

На азербайджано-иранской границе задержаны двое граждан Ирана, пытавшихся незаконно доставить на территорию Азербайджана крупную партию наркотических средств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

По информации ведомства, сотрудники пограничного отряда «Горадиз» обнаружили двух человек, которые двигались со стороны Ирана в направлении Азербайджана. После выявления нарушителей была объявлена команда «К оружию», территория оцеплена и организованы мероприятия по их задержанию.

В результате проведенной пограничной операции удалось задержать обоих нарушителей. При них обнаружили наркотические средства общим весом 16 килограммов 128 граммов.

В настоящее время по данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.