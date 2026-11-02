Газпром: поставки газа в Армению продолжаются в обычном режиме

Газоснабжение Армении осуществляется в нормальном режиме, сообщили в понедельник в компании "Газпром Армения".

"Поставки природного газа из России в Армению осуществляются в обычном режиме", - сказали в пресс-службе компании.

В конце сентября армянская газета "Грапарак" со ссылкой на российские источники сообщила, что Россия планирует прекратить газоснабжение Армении с 1 ноября.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров ежегодно поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию, в основном выработанную на Разданской ТЭС, а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт·ч за 1 куб. м газа.

Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. кубометров. Цена газа закреплена в соглашении, которое действует до конца 2026 года - начала 2027 года.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что Армения закупает газ у России на льготных условиях, импорт топлива из других стран обойдется Еревану существенно дороже.

Источник: Интерфакс