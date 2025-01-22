Началась раздача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии - ФОТО

В связи с предстоящими 29 января муниципальными выборами началась раздача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, процесс, реализуемый открыто и прозрачно, осуществлен в присутствии членов Центральной избирательной комиссии, сотрудников секретариата ЦИК, а также председателей и секретарей соответствующих окружных избирательных комиссий, созданы все условия для отслеживания процесса распределения бюллетеней наблюдателями, представителями СМИ и заинтересованными избирательными субъектами. В рамках мероприятия также был организован брифинг для СМИ, предоставлена подробная информация о требованиях Избирательного кодекса относительно подготовки и доставки избирательных бюллетеней, организации процесса в соответствии с законодательством и ходе подготовки к муниципальным выборам, даны ответы на вопросы журналистов.

В первый день, 22 января, избирательные бюллетени будут выданы избирательным округам в Нахчыванской Автономной Республике и отдаленных регионах республики - в общей сложности 54 избирательным округам. На следующий день бюллетени будут переданы всем остальным избирательным округам страны, предусмотрено полное завершение процесса.

После раздачи избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии в установленном Избирательным кодексом порядке, они не позднее чем за 3 дня до дня голосования будут переданы в участковые избирательные комиссии.

Охрана процесса их транспортировки, хранения и распределения участковым избирательным комиссиям будет осуществляться соответствующими структурами Министерства внутренних дел.

Отметим, что печать избирательных бюллетеней в связи с муниципальными выборами началась с 11 января 2024 года после утверждения Центральной избирательной комиссией в установленный законодательством срок требований к их тексту, форме, количеству и порядку изготовления, по решению ЦИК в условиях повышенной безопасности напечатан 6 млн 52 тыс. 721 избирательный бюллетень.