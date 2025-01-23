Рахмон сменил министра обороны и генпрокурора

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил министра обороны, а также направил в верхнюю палату парламента предложение о смене генерального прокурора.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В размещенном в Telegram-канале Рахмона сообщении говорится, что согласно указу президента и постановлению правительства на должность главы Минобороны Таджикистана назначен Эмомали Собирзода, который до этого был начальником Генштаба вооруженных сил - первым замминистра обороны.

Его предшественник на посту министра (с 2013 года) Шерали Мирзо стал начальником Главного управления по защите государственной тайны при правительстве страны. Новым главой Генштаба назначен Бободжон Саидзода.

Кроме того, Рахмон направил в верхнюю палату парламента предложения об отправке в отставку «в связи с переходом на другую работу» генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона, занимавшего пост с 2015 года, а также назначении на эту должность Хабибулло Вохидзоды, которого предлагается снять с поста заместителя генпрокурора - главного военного прокурора республики.

Глава государства также предложил верхней палате парламента освободить Зебонисо Абдуллозоду от должности первого заместителя председателя Высшего экономического суда и назначить ее руководителем этого суда. Ее предшественника на этом посту Рустама Мирзозоду 21 января президент предложил назначить главой Верховного суда Таджикистана.