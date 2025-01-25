ЦАХАЛ сообщил о передаче заложниц Красному Кресту

Группа из четырех удерживавшихся в секторе Газа израильских заложниц, которых освобождают 25 января палестинские радикалы, передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста и сейчас направляется в сторону израильских военных.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Красный Крест проинформировал, что четыре израильские заложницы были переданы им и сейчас движутся в сторону сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», - говорится в сообщении.