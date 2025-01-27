С Площади фонтанов убирают незаконные постройки - ВИДЕО

Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре приступило к демонтажу незаконной постройки на улице Ахмеда Джавада (Площадь фонтанов) в Сабаильском районе столицы.

Работы проводятся с целью восстановления общественного порядка и обеспечения свободного доступа для жителей.

Хотелось бы отметить, что на прилегающем участке рядом с рестораном «Фонтан» были зафиксированы незаконные строительные работы по возведению пристройки. Это уже второй подобный случай.

В марте прошлого года в результате мониторинга, проведенного в рамках градостроительного контроля, аналогичное нарушение было выявлено и своевременно устранено. Несмотря на это, в текущем году владельцы ресторана вновь предприняли попытку самовольного строительства на данной территории.

Напоминаем, что, согласно действующему законодательству, все временные сооружения, а также деятельность торговых и сервисных объектов требуют согласования с местными исполнительными органами. Поскольку указанные работы не были санкционированы и нарушают установленные правила, демонтаж осуществляется в строгом соответствии с нормами закона.

Главное Управление архитектуры и градостроительства продолжает работу по выявлению и предотвращению подобных нарушений в целях соблюдения норм градостроительства и обеспечения комфортной городской среды для жителей.