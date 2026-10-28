Победившее на выборах в Сербии движение заявило об отказе от антироссийских санкций

Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не намерено вводить санкции против России.

Об этом РИА Новости сообщил один из основателей движения, академик Сербской академии наук и искусств, профессор химического факультета Белградского государственного университета Радомир Саичич.

«Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против РФ. Сербия и сама прошла через период санкций и видела, что это не способ решения вопросов. Их надо решать в диалоге, путем переговоров и договоренностей, а не санкциями», — отметил Саичич.

Он добавил, что движение «Студенческий список» не намерено вводить санкции против России.