AIREX 2026 соберет вместе более 70 компаний из Азербайджана и других стран - ФОТО

С 4 по 6 ноября в Баку пройдёт AIREX 2026 — международная выставка недвижимости и инвестиций, в которой примут участие более 70 местных и международных компаний из Европы и Азии.

Ожидается, что мероприятие посетят около 20 000 человек.

В преддверии выставки PASHA Property Management провела пресс-конференцию, на которой представила программу мероприятия, рассказала об участниках и возможностях для посетителей, а также обсудила перспективы развития рынка недвижимости.

AIREX 2026 объединит людей с разными интересами: тех, кто ищет жильё для себя, тех, кто рассматривает недвижимость как инвестицию, и профессионалов отрасли. На выставке можно будет познакомиться с проектами в Азербайджане и за рубежом, узнать больше об их особенностях и получить информацию непосредственно от компаний, которые их представляют.

Главный исполнительный директор PASHA Property Management Турал Алиев отметил:

«Для нас AIREX 2026 — это возможность собрать на одной площадке представителей рынка недвижимости, познакомить их с новыми проектами и создать условия для дальнейшего сотрудничества. Сегодня рынок развивается, появляются новые подходы к созданию жилых пространств и новые инвестиционные возможности. Мы хотим, чтобы выставка стала местом, где участники смогут обмениваться опытом, находить точки соприкосновения и закладывать основу для новых деловых проектов».

Коммерческий директор PASHA Property Management Риад Салаев обратил внимание на практическую ценность выставки для посетителей:

«При выборе недвижимости важно видеть за презентацией проекта то, что действительно имеет значение: его концепцию, инфраструктуру, расположение и перспективы развития. AIREX 2026 даст посетителям возможность разобраться в этих вопросах и лучше понять, какие предложения отвечают их ожиданиям. Для профессионалов отрасли выставка станет площадкой для обсуждения актуальных тенденций, обмена опытом и поиска новых возможностей для сотрудничества».

Деловая программа

В течение трёх дней выставка будет сопровождаться деловой программой, включающей пять панельных дискуссий, презентации компаний и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Участники обсудят перспективы городского развития Азербайджана, новые девелоперские проекты, брендированные резиденции и премиальные жилые комплексы, планирование городов и районов, устойчивое строительство, а также возможности сотрудничества финансовых и технологических компаний с рынком недвижимости.

Спонсорами AIREX 2026 выступают PASHA Real Estate Group, Baku City Residences, Sea Breeze, PMD Group, Bakı Ağ Şəhər и ABB. Стратегическим партнёром выставки является Times Consulting. Мероприятие также пройдёт при поддержке ряда государственных учреждений.

Вход на выставку свободный

Чтобы сэкономить время при входе, посетители могут зарегистрироваться заранее. Регистрация также будет доступна непосредственно на площадке в дни выставки.

Даты: 4–6 ноября 2026 года

Место проведения: Baku Expo Center, Баку

Подробная информация: airex.az/az