Бордюжа: Армению следует исключить из ОДКБ

Армению следует исключить из ОДКБ, поскольку республика фактически не участвует в деятельности организации, но при этом сохраняет право влиять на принимаемые решения.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

По его словам, несмотря на заморозку участия, Армения формально остается полноправным членом организации, где все решения принимаются консенсусом. Следовательно, позицию Еревана по-прежнему необходимо учитывать, хотя она, по оценке Бордюжи, уже противоречит деятельности ОДКБ.

«Я бы их исключил. Взносы не платят, участие не принимают. Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры. Но так как у них двойственная позиция, что мы не выйдем и работать не будем, и не участвуем, и не хотим, — их надо исключить», — заявил Бордюжа.

Ранее действующий генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что вопрос об исключении Армении может быть поднят на заседании Совета коллективной безопасности организации 11 ноября в Москве. По его оценке, Ереван нарушает статьи 20 и 25 Устава ОДКБ.

Напомним, Армения объявила о заморозке своего участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает механизма заморозки членства. Формально республика продолжает оставаться членом ОДКБ наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.