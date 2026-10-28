Ким Чен Ын призвал командиров повысить боеготовность армии

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с командирами Корейской народной армии призвал завершить боевую подготовку подразделений армии.

Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Первоочередная революционная задача командиров рот — добиться полной боевой готовности своих подразделений, а путь к этому — непрерывные и напряженные тренировки», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын также заявил, что командиры должны создать отряды, «полные твердой революционной убежденности и патриотизма», где каждый боец «стоит сотни».