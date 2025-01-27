Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В Лянкяран-Астаринском регионе прошли сильные дожди, а в Ярдымлы выпал снег.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии 1news.az, по данным на 9:00, в некоторых регионах страны погода была переменно дождливой.

Количество осадков составило: в Астаре — 19 мм, в Лянкяране — 13 мм, в Лерике — 7 мм, в Гяндже, Нафталане, Шабране, Тертере, Барде, Евлахе, Мингячевире, Имишли и Билясуваре — 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове — 1 мм.

Туман был зафиксирован в Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе, Загатале, Шеки, Габале, Шамахе, Губе, Гусаре, Тертере, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Сумгайыте и Маштаге. Видимость ограничивалась 200-700 метрами.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове — 5°C, в низменных районах — 6°C, в Нахчыванской АР — 8°C, в горных районах — до -13°C.