Оборонные ведомства Казахстана и Турции подписали план военного сотрудничества

План военного сотрудничества на 2025 год подписан между министерствами обороны Казахстана и Турции по итогам очередных штабных переговоров.

Об этом сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.

Документ был подписан в ходе визита казахстанской делегации под руководством начальника департамента международного сотрудничества Минобороны Олжаса Хусаинова в Турцию.

На проведенных в Анкаре переговорах было обсуждено сотрудничество в сфере военного образования и науки, миротворческой деятельности, боевой и медицинской подготовки.

Подписанный план предусматривает и обмен визитами на высоком уровне.

Источник: Sputnik-Казахстан