Основатель Telegram Павел Дуров с иронией отреагировал на возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора американской технологической компании Nvidia.

«Дженсен вернулся. Совет директоров Nvidia наконец признал, что генеральный директор должен лично оценивать китайские модели. Это нельзя делегировать», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Шутка предпринимателя построена на двойном значении английского выражения Chinese models, которое может подразумевать как китайские модели искусственного интеллекта, так и женщин-моделей из Китая.

Хуанг покинул пост главы Nvidia 12 ноября на фоне скандала вокруг его предполагаемых отношений с гражданкой Китая Элис Хуанг. По данным The New York Times, американские спецслужбы подозревают ее в связях с китайской разведкой. Минюст США эту информацию не подтвердил, Пекин также отверг свою причастность к произошедшему.

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно принял решение о восстановлении Хуанга в должности. На фоне этой новости акции компании подорожали почти на 30%.