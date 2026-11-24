Доха продолжает работать с Тегераном и Вашингтоном для возобновления переговорного процесса, региону не нужен новый виток эскалации конфликта США и Ирана, заявил премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио.

"Ситуация на Ближнем Востоке не вынесет нового витка эскалации между США и Ираном", — сказал катарский премьер, его слова приводит Al Jazeera.

Аль Тани добавил, что Катар "работает с США и Ираном над возобновлением переговорного процесса".

Катарский премьер встречался с Рубио в понедельник в Вашингтоне.

Он также сообщил, что стратегический диалог с Вашингтоном "является основополагающим для отношений Катара с США, и Доха стремится укрепить сотрудничество в оборонной сфере".

Между тем в Госдепартаменте США в сообщении о встрече Рубио и Аль Тани уточнили, что стороны дали старт восьмому "американо-катарскому стратегическому диалогу".

"Госсекретарь выразил признательность Катару за его глобальные посреднические усилия и подчеркнул важность продолжения тесной координации для сдерживания угроз и содействия стабильности и безопасности по всему Ближнему Востоку", — отмечается в релизе госдепа.

Катар выполняет роль посредника на переговорах по решению конфликта между Ираном и США.

Источник: Интерфакс