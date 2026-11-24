Минфин США расширил список санкций против Ирана
Минфин США ввел новый пакет санкций против Ирана, затронувший десятки организаций и физических лиц.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ограничения коснулись физлиц, которых в Вашингтоне называют «нефтяными доверенными лицами» иранского режима. По данным Минфина США, эти люди отвечали за сбор выручки от продажи иранской нефти за рубежом, однако в ряде случаев присваивали часть средств.
В санкционный список попал Мохаммад Джавад Баванд, бывший офицер разведки Корпуса стражей исламской революции. Он, как утверждается, координировал усилия по возврату нефтяных денег Тегерана, размещенных в третьих странах.
Под ограничения также попал Маджид Тадж, брат президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.
Кроме того, в списке значится Мохаммадхоссейн Сервати, сын бригадного генерала КСИР, занимавший руководящие посты в компаниях-посредниках, получавших иранскую нефть для поставок на китайские НПЗ.
Еще одним фигурантом стал Моджтаба Арабнеджад, сын главы авиакомпании Mahan Air. По версии американского ведомства, он участвовал в закупках авиазапчастей для перевозчика и курировал часть нефтяных продаж.
«Режим Ирана всегда ставит собственные интересы выше интересов своих граждан, даже когда простые иранцы сталкиваются с нехваткой хлеба и топлива», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Он также отметил, что режим исчерпал свои морские запасы нефти и может никогда не получить выручку от уже проданного сырья.
«Корабль тонет», — приводит издание слова главы Минфина.
Нынешние меры приняты в рамках операции «Экономический изгой», запущенной Вашингтоном в августе.
Ее целью является перекрытие оставшихся финансовых каналов, которые, по мнению американских властей, позволяют Тегерану обходить санкции и финансировать свою деятельность.
Источник: Gazeta.ru