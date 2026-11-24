Минфин США ввел новый пакет санкций против Ирана, затронувший десятки организаций и физических лиц.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения коснулись физлиц, которых в Вашингтоне называют «нефтяными доверенными лицами» иранского режима. По данным Минфина США, эти люди отвечали за сбор выручки от продажи иранской нефти за рубежом, однако в ряде случаев присваивали часть средств.

В санкционный список попал Мохаммад Джавад Баванд, бывший офицер разведки Корпуса стражей исламской революции. Он, как утверждается, координировал усилия по возврату нефтяных денег Тегерана, размещенных в третьих странах.

Под ограничения также попал Маджид Тадж, брат президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Кроме того, в списке значится Мохаммадхоссейн Сервати, сын бригадного генерала КСИР, занимавший руководящие посты в компаниях-посредниках, получавших иранскую нефть для поставок на китайские НПЗ.

Еще одним фигурантом стал Моджтаба Арабнеджад, сын главы авиакомпании Mahan Air. По версии американского ведомства, он участвовал в закупках авиазапчастей для перевозчика и курировал часть нефтяных продаж.

«Режим Ирана всегда ставит собственные интересы выше интересов своих граждан, даже когда простые иранцы сталкиваются с нехваткой хлеба и топлива», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Он также отметил, что режим исчерпал свои морские запасы нефти и может никогда не получить выручку от уже проданного сырья.

«Корабль тонет», — приводит издание слова главы Минфина.

Нынешние меры приняты в рамках операции «Экономический изгой», запущенной Вашингтоном в августе.

Ее целью является перекрытие оставшихся финансовых каналов, которые, по мнению американских властей, позволяют Тегерану обходить санкции и финансировать свою деятельность.

Источник: Gazeta.ru