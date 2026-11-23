Генсек НАТО Марк Рютте высказал уверенность, что альянс всегда будет стремиться к интеграции Украины.

"Есть долгосрочная позиция НАТО, что Украина должна стать членом блока, и эта позиция останется действующей на много-много лет вперед", - заявил он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, отвечая на вопросы журналистов о перспективах переговоров с Россией о европейской безопасности и возможности членства Украины в организации.

Генсек подчеркнул, что НАТО уже вела переговоры о европейской безопасности с СССР перед объединением Германии, когда "решался вопрос о включении единой Германии в НАТО". "Тогда НАТО обсуждала озабоченности СССР, это был нормальный процесс", - сказал он.

Рютте также повторил еще одну старую позицию блока, что якобы только альянс может решать, какие страны могут присоединиться к НАТО, и что для блока "неприемлема" идея о возврате военного присутствия альянса к территории НАТО 1997 года.

Источник: ТАСС