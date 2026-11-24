В Калифорнии два человека погибли при крушении вертолета
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Вертолет Robinson R22 потерпел крушение в штате Калифорния, два человека, находившиеся на борту, погибли.
Об этом сообщил телеканал ABC.
По его информации, инцидент произошел в понедельник около 09:30 утра (20:30 мск). Вертолет врезался в склон холма. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.
Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.
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