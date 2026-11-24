Вертолет Robinson R22 потерпел крушение в штате Калифорния, два человека, находившиеся на борту, погибли.

Об этом сообщил телеканал ABC.

По его информации, инцидент произошел в понедельник около 09:30 утра (20:30 мск). Вертолет врезался в склон холма. Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Управление гражданской авиации США.