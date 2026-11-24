Южнокорейские истребители поднимались в воздух во вторник в связи с пролетом российских военных самолетов через так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи (KADIZ), сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По его данным, несколько российских военных самолетов на непродолжительное время вошли в зону над Японским морем, приблизились к острову Уллындо, а затем покинули ее.

"Самолеты покинули зону... Нарушения воздушного пространства Южной Кореи не произошло", - отметили в ведомстве.

Зона KADIZ не является суверенным воздушным пространством Южной Кореи. Она установлена Сеулом в одностороннем порядке для того, чтобы летательные аппараты идентифицировали себя в целях безопасности при приближении к границам страны. Понятие опознавательной зоны ПВО, впервые введенное США, не определено ни в одном международном договоре и не признано ни одним международным органом.

Источник: Интерфакс