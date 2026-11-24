Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
Читать на других языках:English
Три нефтяных танкера, проходивших через Ормузский пролив, подорвались на морских минах и загорелись.
Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Отмечается, что один из танкеров подвергся взрыву при движении по южному маршруту, а два других — в восточной части пролива, где они следовали в сопровождении и под воздушным прикрытием американских вооруженных сил.
В КСИР утверждают, что американские военные не смогли предотвратить произошедшее.
440