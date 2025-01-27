Обсужден вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО - ФОТО

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде обсудил со своим словенским коллегой Андреем Бенедейчичем вклад Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

Об этом азербайджанский дипломат написал в соцсети Х.

"Был рад встретиться с послом Андреем Бенедейчичем, постоянным представителем Словении при НАТО, и обменяться мнениями по широкому кругу вопросов", - отметил Гусейнзаде.

По его словам, на встрече состоялось продуктивное обсуждение партнерства Азербайджан-НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", вклада Баку в энергетическую безопасность союзников и партнеров НАТО.

"Также мы провели полезную беседу о двусторонних отношениях между Словенией и Азербайджаном и текущих региональных событиях", - подчеркнул глава представительства Азербайджана при альянсе.