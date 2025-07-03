Севиндж Фаталиева: Наша задача — адаптировать хельсинкские принципы к современным реалиям

«Изменение климата стало одной из самых серьезных угроз безопасности в регионе ОБСЕ. Борьба с изменением климата неотделима от обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в нашем регионе. Международные организации играют ключевую роль в решении этой проблемы. Мы считаем, что несмотря на существующие разногласия, страны и международные организации должны совместно работать над реальными и значимыми климатическими решениями».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева на общих прениях на тему «ОБСЕ через 50 лет после Хельсинки», проходивших в португальском городе Порту в рамках ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«Отмечая 50-летие со дня подписания Хельсинкского Заключительного акта, мы вновь обращаемся к общим принципам, которые нас направляли: суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность границ, сотрудничество между государствами и другие. Сегодня эти принципы остаются основополагающими, поскольку мы сталкиваемся не только с традиционными угрозами, но и со сложными вызовами, не признающими границ, такими как изменение климата и деградация окружающей среды», - отметила она.

Азербайджан подтверждает свою твердую приверженность глобальной борьбе с изменением климата и продолжает активно участвовать в международных усилиях по продвижению устойчивого развития и защите окружающей среды, заявила депутат.

«Мы переходим на возобновляемые источники энергии, сокращаем углеродный след и строим зеленую экономику как основополагающий элемент нашей стратегии развития. Эта приверженность особенно заметна на наших освобожденных территориях, в Карабахском регионе Азербайджана, где мы создаем модель устойчивого восстановления. Эти территории, разрушенные в результате конфликта и экологических катастроф, преобразуются в зону зеленой энергетики на основе умных технологий, чистой энергии и современной инфраструктуры.

Наша приверженность нашла отражение в успешном проведении COP29 в Баку в ноябре 2024 года. Эта конференция стала важной вехой не только для нашей страны, но и значительным шагом для нашего региона и для глобальной климатической дипломатии. COP29 принесла важные результаты, включая значимые обязательства по увеличению климатического финансирования, повышению прозрачности и продвижению сотрудничества между правительствами, частным сектором и гражданским обществом. Баку, принявший COP29, стал важной вехой на пути к COP30: именно здесь была заложена основа дорожной карты «от Баку до Белема», направленной на обеспечение справедливого климатического финансирования с учётом прав человека и потребностей развивающихся стран.

Пятьдесят лет спустя после Хельсинки наша задача — сохранять эти принципы и адаптировать их к вызовам сегодняшнего дня», - заявила С.Фаталиева.