Начался визит в Азербайджан премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа - ФОТО

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф 3 июля прибыл в Азербайджан для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.