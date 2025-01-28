Скандал из-за компенсации за авиакатастрофу: сводный брат претендует на выплату

В результате крушения самолета AZAL вблизи Актау погибли брат и сестра — 19-летняя Хадиджа и 22-летний Али Алимирзаевы, жители Гусарского района. Однако из-за компенсации, которую государство намерено выплатить их семье, возникли споры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.media, появился сводный брат погибших, который никогда не проявлял интереса ни к матери, ни к сестре и брату, не заботился о них, когда они были живы, но теперь претендует на компенсацию после их смерти.

25-летний Кямран Хазар оглу Сеидов, родившийся в селе Эведжуг Гусарского района от первого брака матери погибших, в настоящее время проживает в Баку. Он считает себя главным наследником и требует, чтобы компенсация была выплачена ему, несмотря на то, что он даже не принимал участия в похоронах погибших.

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