В Тертере проголосовала 115-летняя избирательница - ФОТО

Самая пожилая избирательница Тертерского района – 115-летняя жительница села Иреванлы Сарийя Джавадова приняла участие в муниципальных выборах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Сарийя Джавадова, не имея возможности прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, попросила доставить к ней домой переносную урну для голосования. По ее просьбе переносная урна была доставлена по адресу, и Сарийя ханым воспользовалась своим правом голоса.

«Раньше на всех выборах я всегда ходила голосовать сама. В последние годы из-за возраста и состояния здоровья не могу посещать участок, поэтому голосую дома. Если судьба не распорядится иначе, приму участие и в следующих выборах», - сказала 115-летняя Сарийя Джавадова.

Отметим, что в Бардинско-Тертерском избирательном округе номер 98 – 6 избирателей возрастом старше 100 лет. Сарийя Джавадова, зарегистрированная на избирательном участке номер 61, является самым возрастным избирателем округа.