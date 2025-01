МИД Азербайджана выразило соболезнования США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования США.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«Глубоко опечалены известием о столкновении пассажирского самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления выжившим», - говорится в публикации.

We are deeply saddened by the tragic mid-air collision between a passenger plane and a helicopter in Washington D.C.



We convey our heartfelt condolences to the families of those who lost their loved ones and pray for the safety of the survivors.