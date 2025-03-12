Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне любовь к Азербайджану – ФОТО – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

На просторах Интернета мы наткнулись на блог 22-летней Айфры Манто, родившейся и выросшей в Баку.

Ее история сразу привлекла внимание. Айфра – уникальная личность, в ней соединяются азербайджанские и конголезские корни, а ее жизненный путь оказался невероятно вдохновляющим. В 17 лет она переехала в Великобританию, чтобы получить образование, и с тех пор успела завершить бакалавриат по журналистике и магистратуру по маркетингу в Университете Лафборо.

На данный момент Айфра живет в Лондоне, работает в сфере маркетинга и активно ведет свой блог в Instagram.

Ее контент – это не только мотивация, но и живое, искреннее отражение любви к родной культуре и стране. В блоге она активно делится своими мыслями, вдохновляет людей на успех и посвящает контент Азербайджану. Главная ее цель – представить Азербайджан на международной арене.

Команда 1news.az обратилась к Айфре с предложением дать интервью, в ходе которого она поделилась не только своими карьерными достижениями, но и рассказала о культурных различиях в своей жизни.

- Айфра, как познакомились ваши родители?

- Папа преподавал в университете, где училась моя мама. Она – архитектор-дизайнер по специальности, а отец – доктор наук в области инженерии. Однажды папа не поставил маме зачет, и ей пришлось пересдавать проект.

Именно так они и познакомились.

- Что общего нашли ваши родители, что позволило им создать семью?

- Я бы сказала, что их объединяют общее мировоззрение и взгляды на жизнь. Они учились за границей, мама, к примеру, во Франции, говорят на французском языке. И мне кажется, что важную роль в их отношениях играет религия, так как они мусульмане.

- Как отреагировали родители вашей мамы, когда она познакомилась с вашим отцом?

- Стоит учитывать, что это были 2000-е годы, и в то время международные браки не были так распространены. Все это было в новинку, и мои бабушка с дедушкой, наверное, не ожидали такого. Может быть, даже были немного в шоке. Но мой папа – настоящий джентльмен. Он придерживался всех азербайджанских традиций и обычаев, прежде чем сделать предложение маме, поговорил с моим дедушкой, маминым отцом. Все было как положено по азербайджанским обычаям. Думаю, именно так он заслужил одобрение маминых родителей.

- Почему родители выбрали для вас такое необычное имя - Айфра?

- Очень часто мне задают вопрос о моем уникальном имени, спрашивают, как мои родители решили дать мне именно его. На самом деле, мое имя состоит из частей имен моих родителей. Мою маму зовут Айгюн, папу – Франсис. Если взять «Ай» от Айгюн и «Фра» от Франсис и соединить их, то получается мое имя – Айфра.

- Какая культура вам наиболее близка?

- Я родилась и выросла в Баку, мое детство прошло именно там, и мне гораздо ближе азербайджанская культура. Все традиции, которые я знаю с детства, по-настоящему важны для меня. Мы отмечаем все праздники - и Гурбан, Новруз, и Рамазан, и, безусловно, Новый год. На Новруз мы следуем новрузовским традициям - прыгаем через костер, кидаем шапки под дверь. А еще я обожаю наши традиционные угощения - пахлаву, шекербуру и гогал.

Хотела бы также отметить, что моя бабушка – писательница и поэтесса. И мне кажется, что именно она, даже больше, чем мои родители, привила мне патриотизм, любовь к Азербайджану. Она всегда ставила мне азербайджанские фильмы, такие как «Qaynana» или «O olmasın, bu olsun», и национальную музыку – мугам и каждый раз говорила: «Айфра, слушай, это твоя национальная музыка, учись этому». Я очень благодарна именно ей за то, что она меня научила этим традициям и культуре.

- В чем заключается отличие вашей жизни от жизни людей, выросших в одной культуре?

- Одно из главных отличий, которое удивляет людей, когда они узнают обо мне, это сколько языков я знаю. Я говорю на пяти языках - азербайджанском, турецком, английском, русском и французском. Азербайджанскому и турецкому меня научила мама, русскому, французскому и английскому – папа. Я выросла в среде, где родители общались на нескольких языках, и с самого раннего возраста была окружена этой многоязычностью. Прекрасно понимаю, как трудно учить новые языки, поэтому очень благодарна своим родителям за то, что они дали мне такую возможность. Мне кажется, что это огромная привилегия - знать столько языков с детства и не только иметь доступ к разным культурам, но и быть способной общаться на разных языках. Это одно из самых ценных преимуществ, которые я получила в своей жизни.

- Что, по вашему мнению, стоит сказать людям, которые придерживаются традиционных взглядов и считают, что межнациональные браки могут привести лишь к трудностям и недопониманию?

- Если вы действительно любите друг друга, то способны преодолеть любые трудности и испытания, которые встречаются на вашем пути. Мне кажется, что мои родители – отличный этому пример.

Назрин Аллахвердиева